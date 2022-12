No se ha planteado una Constituyente para refrendar diálogos: Néstor H. Martínez

Luego de que el ministro del Interior asegurara que no se descarta convocar a una Asamblea Constituyente para temas relacionados con la paz, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, dijo que “no se ha planteado la constituyente como un mecanismo refrendatorio”.



La discusión de que si debe haber una Asamblea Constituyente ha girado en torno a la iniciativa de las Farc, por un lado, y del Centro Democrático cuando ellos lo han planteado como un mecanismo para refrendar los mismos acuerdos de paz de La Habana. (Lea también: Corte Suprema no apoya convocatoria a Asamblea Constituyente )



“El Gobierno ha dicho que ese no es el camino de la refrendación. Hay que explorar un mecanismo refrendatorio sobre el conjunto de los acuerdos y cada día trae su afán, habrá que esperar a que llegue el momento de la paz y ahí se defina”.