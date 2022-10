No se puede exigir póliza para perros porque aún no hay regulación: Fasecolda

Fasecolda, el gremio que reúne a las empresas aseguradoras, advirtió que las autoridades no deberían exigir todavía las pólizas para la tenencia de perros de razas peligrosas, como lo pide el nuevo Código de Policía, porque el tema aún no ha sido reglamentado.





El presidente del gremio, Jorge Enrique Botero, explicó que es inviable exigir un seguro obligatorio a los ciudadanos que tengan estás mascotas, cuando no se ha determinado cobertura y tarifas vinculadas a este producto, que aunque existe en el mercado, no se adecua a las nuevas exigencias del Código.





Incluso, planteó la posibilidad de que no se cobre ni se impongan multas hasta que quede completamente reglamentado.





"En el momento actual ni siquiera se deben imponer comparendos pedagógicos porque legalmente la exigencia de la póliza, según el Código de Policía, depende de la entrada de una reglamentación que aún no ha sido expedida", indicó .





Para Botero, es necesario que se limite la cobertura para establecer las tarifas de estos seguros y precisó que son los ministerios de Defensa e Interior, los que se deben dar a esa tarea.