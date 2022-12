“No sé si hubo o no chuzadas”: MinDefensa

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró en Mañanas BLU que no sabe si hubo o no chuzadas en el Ejército y que esto solo puede determinarse una vez se conozcan los resultados de las investigaciones que se adelantan.

“Yo no sé si hubo o no chuzadas, esa verdad institucionalmente no está establecida”, declaró el funcionario.

Según el funcionario, conoció sobre el tema tras una conversación con el periodista Alejandro Santos, director de Semana, a finales de 2019.

“Yo conversé con Alejandro Santos a finales del año pasado y en esa conversación telefónica, sin detalles, me señaló que en efecto se estaba adelantando una investigación periodística sobre presuntas interceptaciones ilegales”, declaró.

“Cuando me preguntan en qué momento se tuvo conocimiento de los hechos, dije que en concreto habíamos tenido conocimiento de los hechos con la publicación que hizo la revista”, agregó.

El funcionario reiteró que la salida del general Nicacio Martínez de la jefatura del Ejército Nacional obedeció a un tema personal y no al escándalo revelado por la revista Semana.

“Lo que puedo decirle con absoluta certeza es que las razones del retiro del general Nicacio Martínez son razones de índole personal que él le expuso al señor presidente de la República”, indicó el ministro.

Escuche al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en Mañanas BLU: