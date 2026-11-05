No solo El Dorado: controladores alertan fallas de radar en otras ciudades del país

La crisis que paralizó el Aeropuerto Internacional El Dorado no fue un hecho aislado de Bogotá. Así lo aseguró Nicolás Beltrán, secretario general de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta), quien denunció en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que también se han presentado fallas en Rionegro y Cali. Según Beltrán, se trata de problemas que se han vuelto reiterativos en diferentes lugares del país, y advirtió que el gremio viene alertando sobre este riesgo desde 2024.

Las declaraciones se conocen un día después de la emergencia del miércoles 4 de noviembre. Hacia las 12:40 de la tarde se presentó una falla general en el sistema de radares que se prolongó cerca de hora y media, y obligó a suspender despegues, desviar vuelos y cancelar decenas de trayectos. Puede consultar aquí qué vuelos se vieron afectados por la caída de los radares.

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Falla en El Dorado afectó gran parte del espacio aéreo del país

Beltrán aclaró que la causa técnica específica deben explicarla los técnicos de la Aeronáutica Civil, no los controladores. Sin embargo, sí explicó por qué el impacto se sintió en todo el país.

“El sistema de vigilancia del centro de control de Bogotá atiende aeronaves que sobrevuelan gran parte del espacio aéreo del país, básicamente de Aguachica hacia el sur, y se suministra información también a salas de aproximación que dependen de esta infraestructura conectada. Tal es el caso de Bucaramanga-Cúcuta”, señaló.



El dirigente gremial explicó que Colombia se divide en dos grandes espacios aéreos, el de Barranquilla y el de Bogotá. El centro de control de la capital no solo atiende las operaciones del aeropuerto, sino también los aviones que se aproximan a la ciudad y los que vuelan a más de ocho kilómetros de altura en sobrevuelo.

Cuando los controladores dejan de ver las trazas de las aeronaves en las pantallas deben pasar al modo contingente, que exige más trabajo y obliga a reducir el número de aviones atendidos al mismo tiempo. “Eso explica por qué tocaba cerrar el espacio aéreo”, afirmó.

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Fallas en Rionegro, Cali y Pereira

Beltrán aseguró que el problema no se limitó a la capital: “Tuvimos también reportes de fallas de comunicaciones en Rionegro. Y recientemente incluso hemos reportado también fallas en Cali, lo cual afecta también la presentación en Pereira”.

También precisó que no puede afirmarse que todas tengan el mismo origen: “No podemos decir que sea una misma falla, un mismo punto caliente de falla, pero sí podemos decir que ha sido reiterativo en diferentes lugares del país”.

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De acuerdo con su relato, en Bogotá las fallas fueron inicialmente de presentación radar. Más tarde, hacia las 4:00 de la tarde, según tiene entendido, se presentó otra falla en las comunicaciones hacia los sectores noreste y suroeste del país. En Rionegro hubo ambos tipos de problemas, principalmente intermitencia en las comunicaciones. “Cuando dejamos de tener comunicación termina siendo, digamos, un poco más grave”, advirtió.

Incidente en Barranquilla agravó la situación

A la emergencia se sumó un hecho en la Costa. Beltrán relató que algunos vuelos que no pudieron entrar a Bogotá fueron desviados a Barranquilla, donde una aeronave tipo HondaJet presuntamente se salió de la pista en el aeropuerto Ernesto Cortissoz. Según el controlador, esto ocurrió cuando llegaban aviones que llevaban más de media hora o 40 minutos esperando para aterrizar en la capital.

Beltrán sostuvo que este tipo de escenarios ya había sido advertido por el gremio: “En 2024 pasamos un informe bastante detallado de cómo estas cadenas de errores se podían juntar para que pase lo del queso suizo, se llama en aviación, que es que todos los huecos que tiene un queso suizo se pueden llegar a alinear para que se genere un problema. Y eso es lo que no queremos”. Acdecta ya había alertado antes sobre otros episodios de fallas de comunicación con aeronaves en El Dorado.

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¿Estuvo en riesgo la seguridad de los pasajeros?

El secretario general explicó que existen protocolos para operar sin visualización de radar. Sin embargo, estos dependen de poder transmitir instrucciones a los pilotos, algo que en Colombia solo se hace por frecuencia aeronáutica.

Beltrán agregó que en otros países se usa el sistema CPDLC, que funciona como “una especie de WhatsApp” entre controladores y pilotos. Según dijo, en Colombia ese sistema “en algún momento se compró y está en teoría disponible, pero no se ha usado”.

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Sobre la jornada del miércoles, aseguró que los controladores lograron mantener la seguridad en el límite tolerable. Comparó la situación con un retroceso en el tiempo: “Al no tener radares es como si nos hubiéramos devuelto 20 años en el tiempo”. Según explicó, el momento más crítico es el instante mismo de la falla: “El tránsito no desaparece simplemente, entonces tienes que disminuirlo”. A partir de ahí, dijo, se generan los retrasos, los aviones represados en el aire y los desvíos. Más detalles de lo que ocurrió durante la hora y media sin radares en El Dorado.

Sistemas de visualización con 14 años de antigüedad

Para Beltrán, el fondo del problema está en la tecnología. Diferenció entre las cabezas de detección radar, que según él la Aerocivil ha venido renovando con equipos de última tecnología, y los equipos que presentan esa información a los controladores, que no se han actualizado.

“Estamos trabajando en este momento con los equipos que se instalaron cuando se inauguró el Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia, el CGAC, que queda al lado de El Dorado, hace 14 años”, afirmó.

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El dirigente aseguró que incluso los proveedores ya no venden el mismo hardware y solo ofrecen actualizar el software. “¿Cómo me vas a actualizar el software en un hardware de hace 14 años?”, cuestionó. Beltrán reconoció que existen proyectos de modernización, pero señaló que la contratación no se ha hecho: “Hay proyectos, sí los hay, pero de proyectos no vivimos, y la idea es que se implementen”.

Este jueves, la operación en El Dorado se desarrolló con normalidad, mientras los controladores insisten en que, sin la renovación de los sistemas de visualización, el riesgo de nuevas fallas en el país sigue presente.