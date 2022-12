No temo a corruptos y no tengo rabo de paja: Duque tras declaraciones de Aida Merlano

Aida Merlano indicó ante Tribunales venezolanos que el empresario Julio Gerlein aportó millonarias sumas de dineros a la campaña a la Presidencia de Iván Duque. Desde Medellín, donde participó de un encuentro con empresarios antioqueños, el presidente Duque respondió que no teme a las afirmaciones de corruptos y que hizo una campaña decente a la Casa de Nariño.

“Y que la tengan bien claro los corruptos, aquí hay un presidente honesto y comprometido con la defensa de los principios y a mí no me intimida ningún corrupto porque como no tengo rabo de paja me arrimo a cualquier candela”, dijo Duque.

El presidente Duque salió en defensa de su campaña a la Presidencia asegurando que fue decente y respetuosa.

“Son muchas las voces que le apuestan constantemente a la ‘fracasomanía’, a ponerle una traba al avance del otro. Yo puedo decir con orgullo que construimos un camino a la Presidencia en una campaña que tuvo siempre por delante la decencia, el respeto al adversario, al contendor. Que puso siempre las propuestas y las soluciones por delante de las agresiones”, añadió.

Haciendo referencia a la protesta social, indicó que en la Conversación Nacional espera trabajar con todos los sectores, con los que protestan y con los que no lo hacen.

“Pero también para que nos demos cuenta que en la sociedad, así como son de importantes quienes levantan su voz en las calles, los que levantan la voz en las urnas son igualmente importantes, los que lo hacen desde sus lugares de trabajo, los que lo hacen desde sus hogares y por eso en esta conversación no se discrimina, es un espacio para todos los colombianos y así seguiremos gobernando, con todos y para todos”, concluyó.