No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso en camino de paz de Colombia: papa

la paz y la reconciliación en el país, que vive un conflicto armado interno desde hace medio siglo.

Publicidad

"Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación", dijo el papa argentino al dirigir su pensamiento "a la querida tierra de Colombia", en la lectura del Angelus tras la misa campal en la Plaza de la Revolución de La Habana. (Lea también: Papa Francisco podría reunirse con Fidel Castro en Cuba )



"En este momento me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia, consciente de la importancia crucial del momento presente, en el que, con esfuerzo renovado y movidos por la esperanza, sus hijos están buscando construir una sociedad en paz", dijo Francisco en alusión a las negociaciones entre el gobierno de ese país y la guerrilla comunista de las Farc.



Las negociaciones de paz de La Habana, iniciadas en noviembre de 2012, buscan poner fin a un conflicto armado que ha dejado en medio siglo 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales.



El Gobierno colombiano y las Farc han desarrollado negociaciones de paz anteriormente, la última vez a fines de los años 90 y comienzos de los 2000, pero terminaron en fracaso y se reanudaron las hostilidades.



"Que la sangre vertida por miles de inocentes durante tantas décadas de conflicto armado, unida a aquella del Señor Jesucristo en la Cruz, sostenga todos los esfuerzos que se están haciendo, incluso en esta bella Isla, para una definitiva reconciliación", indicó Francisco. (Lea también: “Quien no vive para servir no sirve para vivir”: papa Francisco desde Cuba )



"Y así la larga noche de dolor y de violencia, con la voluntad de todos los colombianos, se pueda transformar en un día sin ocaso de concordia, justicia, fraternidad y amor en el respeto de la institucionalidad y del derecho nacional e internacional, para que la paz sea duradera", añadió. AFP



Escuche además:

Publicidad