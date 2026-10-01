“No tenemos que tener miedo al apoyo internacional”: comandanre FAC defiende cooperación militar

El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, se refirió a los mecanismos de cooperación militar internacional y explicó que Colombia cuenta con diferentes acuerdos que permiten desarrollar actividades conjuntas con otros países, entre ellos Estados Unidos.

Según el oficial, las operaciones militares y de cooperación se desarrollan bajo cartas de entendimiento y convenios previamente establecidos, algunos relacionados con entrenamiento e intercambio de inteligencia.

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“Hay convenios de entrenamiento, de inteligencia. Por ejemplo, el pasarnos una imagen satelital, eso no requiere ningún tipo de entrenamiento”, explicó Martínez Ossa.

El general también señaló que existen mecanismos que permiten autorizar operaciones aéreas en territorio colombiano, como traslados, entrenamientos y otras misiones. Sin embargo, aclaró que los acuerdos que eventualmente requieran aprobación deberán cumplir con los procedimientos establecidos.



El alto oficial puso como ejemplo la cooperación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Recordó que inicialmente aeronaves estadounidenses, con tripulaciones de ese país y personal colombiano a bordo, participaron en operaciones de seguimiento a aeronaves vinculadas al narcotráfico.

Posteriormente, explicó, pilotos colombianos fueron capacitados y algunas de esas aeronaves fueron entregadas a Colombia, lo que permitió que la FAC desarrollara capacidades propias para realizar este tipo de operaciones.

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“No tenemos que tener miedo al apoyo internacional”, afirmó el comandante, quien sostuvo que la cooperación puede fortalecer las capacidades de los países frente a amenazas comunes.

El oficial señaló que Colombia enfrenta fenómenos como el terrorismo, el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y el reclutamiento ilegal, actividades que, según explicó, están relacionadas con las economías ilícitas que financian a los grupos armados.

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“Cuando nos aliamos entre varios países en un objetivo común, es más fácil bloquearlo, pero si cada uno va por su lado, nunca vamos a lograr nada”, sostuvo.

Frente a posibles acuerdos específicos con Estados Unidos y al eventual ingreso de nuevos equipos o drones, el comandante de la FAC aclaró que esos asuntos corresponden al Gobierno y al Ministerio de Defensa.

"Esos no son temas que manejo yo como comandante de la Fuerza Aérea. Aquí hay unos temas que son de Estado, de Gobierno y Ministerio de Defensa Nacional", indicó.

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Finalmente, Martínez Ossa explicó que la utilización de drones y demás capacidades depende de las características de cada misión.

“Para cada misión hay un tipo de capacidad”, dijo, al señalar que las operaciones son previamente analizadas para determinar qué equipos y estrategias se requieren.