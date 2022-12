No tengo metástasis ni tumor: Santos

El director científico de la Fundación Santa Fe, Rodolfo Llinás, reveló que en los exámenes realizados en los Estados Unidos al presidente Juan Manuel Santos no se hallaron trazas de tumor.



“Los estudios descartaron la presencia de masa tumoral alguna. Todos los hallazgos encontrados a la fecha, nos permite confirmar que a pesar de la anomalía, la recurrencia bioquímica del cáncer que tuvo, el presidente goza de buena salud y no tiene absolutamente ninguna limitación para el ejercicio de sus funciones”, dijo.



Agregó que el presidente recibirá medicamentos no hormonales ni químico-terapéuticos y una única sesión de radioterapia para controlar los efectos secundarios de la medicación.



De otro lado, el presidente dijo que los exámenes practicados en la Fundación Santa Fe y en el hospital John Hopkins de EE.UU. muestran que no hay metástasis ni tumores.



“Lo que los médicos encontraron es un rezago mínimo de lo que tuve en el pasado y por eso me recomiendan un tratamiento con medicamentos y una única sesión de radioterapia”, explicó.



En octubre de 2012, Santos fue sometido con éxito a una cirugía para extraer un tumor en la próstata.

Publicidad