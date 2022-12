No tengo nada que ver con el cartel de la toga: Mauricio Lizcano

La Procuraduría informó este lunes que abrió una indagación preliminar a cinco congresistas (dos senadores y tres representantes a la Cámara) por su presunta relación con el llamado cartel de la toga.

Se trata de los senadores Oscar Mauricio Lizcano Arango y Martín Emilio Morales Diz, y los representantes a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, Julio Eugenio Gallardo Archbold y Argenis Velásquez Ramírez, quienes estarían envueltos en presuntas irregularidades con el supuesto pago de millonarias sumas de dinero para beneficiarse de actuaciones judiciales en la Corte Suprema de Justicia, en el caso conocido como cartel de la toga.

Frente a esto, Lizcano afirmó, a través de su cuenta de Twitter, que nada tiene que ver con este caso.

"No tengo nada que ver con cartel de la toga. Declaraciones de Moreno son claras: “Ese caso nunca se dio, nunca me dieron poder, no me consta que hayan pagado, no conozco si había o no había una decisión futura desfavorable". Demuestran todo lo contrario a hipótesis de la Procuraduría”, escribió el senador en la red social.

La Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios anunció que se realizarán pruebas y escuchará a los congresistas en versión libre y espontánea sobre los hechos materia de investigación, si así lo solicitan ellos.

El caso del cartel de la toga se inició cuando el exdirector de Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, Luis Gustavo Moreno Rivera, declaró ante las autoridades que por orden de los magistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos, Camilo Tarquino, Gustavo Malo y Camilo Ruiz habría contactado a algunos congresistas para ofrecerles beneficios judiciales a cambio de millonarios pagos.