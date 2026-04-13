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Blu Radio  / Nación  / “No todo es la libertad de expresión”: advierten límites a declaraciones del presidente Petro

“No todo es la libertad de expresión”: advierten límites a declaraciones del presidente Petro

La polémica por señalamientos del presidente sobre fraude electoral reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión en funcionarios públicos.

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