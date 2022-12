“No trabajo con diablos": Atehortúa sobre coronel que estaría detrás de pelea

Tal como conoció en primicia BLU Radio, el coronel Martínez, supuestamente conocido como ‘El Diablo’ o ‘El Negro’, y quien actualmente trabaja en la Dirección de Inteligencia de la Policía, habría sido grabado mientras decía que estaban trabajando para la salida del inspector de la Policía, general William Salamanca, pero, además, habría sido mencionado en uno de los escándalos de los ‘narcojets’ que salieron de Colombia cargados de droga, rumbo a Europa.

Sobre esta revelación, el general Oscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, aseguró este jueves que no conoce a ningún coronel con ese alias.

Publicidad

Le puede interesar: Joven asesinó a su novio tras una pelea y confesó el crimen en su perfil de Facebook

“Yo no trabajo con diablos, espero trabajar con ángeles. No conozco ningún coronel Martínez, que le digan 'El Diablo'. Jamás utilizo los apelativos y los apodos para tratar a mi personal. No tengo conocimiento del audio, no puedo identificar a ningún coronel Martínez y tengo 6.000 oficiales”, dijo.

Sin embargo, el director de Antinarcóticos, general Jorge Ramírez, aseguró que cuando el coronel Martínez trabajaba en inteligencia de esa dirección, ayudó con aportes sobre la investigación que se estaba adelantando con los conocidos casos como 'narcojets', específicamente en uno ocurrido el 29 de enero de 2018 cuando del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, salió un avión con 500 kilos de cocaína que fueron incautados en Londres.

Por su parte, el inspector general de la Policía, reiteró que en la institución no pueden existir alias porque esa modalidad es utilizada del lado de la legalidad, pero sí especificó que a finales del pasado mes de noviembre, un funcionario de la policía le informó, amparado en la ley de inteligencia, que, “había un plan, una campaña de desprestigio” contra el general William Salamanca y otros oficiales.

Publicidad