No vamos a vulnerar a los habitantes de calle: Idiprón

Wilfredo Grajales, director del Idipron, se refirió a la problemática que afronta Bogotá por cuenta del fenómeno de los habitantes de calle, en especial en la zona del barrio Veraguas.



El oír las dos partes muestra que estamos todos en la misma dirección, tratando de resolver un conflicto que se está presentando en la ciudad, que no es de ahora, pero que en este momento se le está colocando el máximo interés para resolverlo”, dijo Grajales frente a la reunión que convocó a autoridades, habitantes y comerciantes del sector.



El funcionario insistió en que no se va a dejar de trabajar en este aspecto y que así como se busca dar atención a los habitantes de calle, también se seguirán efectuando operativos contra el delito y la ilegalidad.



“No se va a aflojar en la estrategia en el trabajo que se está haciendo, llevamos 3 meses y la localidad de Los Mártires ha presentado una cara distinta (…) No hay soluciones mágicas, no vamos a hacer cosas ilegales, no vamos vulnerar a los habitantes de calle, vamos a atacar los delitos”, agregó.