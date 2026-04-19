Nombramientos en sistema de salud crean críticas por presunta politización y falta de transparencia

La reciente designación de Daniel Quintero como superintendente nacional de salud y de Jorge Iván Ospina como agente interventor de la Nueva EPS ha generado un amplio debate en Colombia. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, expresó su preocupación en Sala de Prensa Blu frente a estos nombramientos, señalando posibles implicaciones en la transparencia y el manejo técnico del sistema de salud, en medio de una crisis estructural que afecta a millones de ciudadanos.

Hernández advirtió que estas decisiones podrían responder más a intereses políticos que a criterios técnicos. “El sistema de salud termina convirtiéndose en otro botín de la política”, afirmó, al tiempo que subrayó que la coyuntura actual exige perfiles independientes y con experiencia comprobada. En su concepto, la gravedad de la crisis demanda decisiones que garanticen objetividad, pues “estamos hablando de una crisis que está cobrando vidas”.

El director también cuestionó el impacto de estos nombramientos en el corto plazo, considerando el tiempo restante del actual Gobierno. “Pareciera que los nombramientos […] estén más en esa línea política que realmente lo que necesita el país en este momento”, indicó, agregando que no se evidencia una hoja de ruta clara para el futuro del sistema de salud.



Rechazo y cuestionamientos por antecedentes

Uno de los puntos más sensibles señalados por Hernández es la situación judicial de algunos de los designados. Sobre Daniel Quintero, enfatizó que “es una persona que ya está imputada”, y recordó que existen múltiples investigaciones relacionadas con su administración. Este aspecto, según explicó, refuerza el rechazo de varias organizaciones: “Con 15 organizaciones más nos hemos pronunciado en contra de este nombramiento”.

Asimismo, indicó que estas designaciones podrían interpretarse como un mensaje político negativo. “No solamente está mandando un mensaje político, posiblemente también está mandando un mensaje de premio, de protección”, aseguró, lo que, a su juicio, podría dificultar la labor de la justicia.



Transparencia y corrupción en el gobierno

En un análisis más amplio, Hernández señaló que estos hechos se enmarcan en un contexto de cuestionamientos sobre transparencia en la actual administración. “Este Gobierno ha pasado de episodio tras episodio de opacidad”, afirmó, destacando la necesidad de fortalecer mecanismos de control y rendición de cuentas.



De acuerdo con el director de Transparencia por Colombia, aunque al inicio del gobierno existía una expectativa de cambio, “los datos van hacia abajo” y la situación actual refleja un panorama crítico. Incluso advirtió que la administración “cierra […] en cuidados intensivos” en materia de lucha contra la corrupción.

Finalmente, Hernández hizo un llamado a fortalecer el liderazgo del Ejecutivo en este ámbito. “Se necesita visión, liderazgo, estrategia”, sostuvo, insistiendo en que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad en la agenda pública.

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