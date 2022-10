Nos hacen sentir que no somos colombianos: congresista chocoano

Mientras continúa la emergencia en el departamento del Chocó por las inundaciones que dejan más de 24.000 afectados, desde el Congreso de la República pidieron al Gobierno Nacional soluciones de fondo para atender la problemática.

El representante liberal Nilton Córdoba llamó la atención del Gobierno sobre la necesidad de adelantar el dragado de los ríos Condoto, Tamaná, Quito, Andágueda, San Juan y Cértegui, que cruzan el departamento, para evitar futuras emergencias.

Publicidad

“Esos ríos, antes que convertirse en un beneficio, están siendo un problema para el Chocó, porque cada vez que hay ola invernal sube el nivel afectando a la población, los cultivos y en muchos casos se han llevado vidas humanas”, dijo el congresista.

Le puede interesar: A 15.000 asciende el número de personas afectadas por emergencia en Chocó

Córdoba cuestionó al Gobierno Nacional por “llegar siempre con paliativos” y dijo que las autoridades del orden nacional “nunca se han preocupado por el dragado de estos ríos, que son tan importantes para el departamento”.

“Solicité al Invías que me manifestara qué recursos tenía disponibles para esos efectos y la entidad respondió que no hay presupuesto y que en el Plan Nacional de Desarrollo tampoco se asignaron recursos para esos fines”, precisó.

Publicidad

Por eso, el parlamentario chocoano calificó de “burla” lo que está ocurriendo con esa región del país.

“Es hacernos sentir que no somos colombianos, porque no es posible que solo se nos atiende cuando hay emergencia y no se prevenga dragando las bocas de esos ríos”, cuestionó.

Publicidad

Finalmente, el representante afirmó que, si bien están recibiendo algunas ayudas, estas no serían suficientes para atender a todos los damnificados.

“No estamos para que nos den colchonetas, frazadas, comida, sino que nos den las herramientas para que estos ríos no se inunden y podamos producir lo que necesitamos para sobrevivir”, concluyó.