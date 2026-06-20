Noticias Caracol desmiente video falso sobre Santos y Daniel Coronell: es creado con IA

Recientemente, en plataformas digitales y redes sociales ha surgido un presunto video, en el que de manera fraudulenta se estaría generando información falsa en el que además de suplantar el logo, utilizan Inteligencia Artificial para generar voces de presentadores de Noticias Caracol, en este video mencionan una supuesta "agenda oculta" entre el expresidente Juan Manuel Santos y el periodista Daniel Coronell de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Ante ese contenido falaz, Noticias Caracol, decidió aclarar la situación a su audiencia, afirmando que no ha publicado dicho informe, y el video que ya circula en redes sociales y que usa el nombre del medio de comunicación es falso, por lo tanto, el clip no fue creado, transmitido, avalado y mucho menos replicado por la compañía, así como tampoco por sus periodistas o equipos de investigación.

Por su parte, Noticias Caracol, explica que los únicos videos auténticos de parte de la cadena de noticias, son aquellos publicados en su señal abierta y por los canales y cuentas oficiales del noticiero ya sea en su página web, YouTube, X, Facebook, Instagram o TikTok oficial.

Cuidado con las Fake News con IA: cómo identificar noticias

De acuerdo a lo revelado por el medio, lo principal es identificar que existen herramientas que permiten imitar voces y fotografías con un alto realismo que puede ser complicado diferenciar entre lo falso y lo real. Ante ello existen componentes que permiten revelar si es un contenido alterado. Un ejemplo de ello es el sonido de la voz, usualmente la IA se percibe automatizadas o presentan variaciones en los acentos al momento de hablar.

Concejos para evitar caer en noticias falsas

Las elecciones de 2026 han generado un alto grado de polarización, además el auge de la tecnología y la Inteligencia Artificial han derivado en un incremento de noticias falsas que se han usado para confundir a los lectores e influir de cara a las próximas elecciones del 21 de junio.

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Ante este panorama y el desconocimiento a la hora de identificarlas de parte de un importante sector de la población, existen varias alternativas para evadir estas noticias falsas.