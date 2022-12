Nuestra batalla no es contra Airbnb, sino con alojamientos informales: Colteco

En entrevista con BLU Radio, Gustavo Toro, presidente de Cotelco, manifestó que la batalla no es contra la plataforma, sino contra los anfitriones que no cumplen los requisitos que sí tienen los hoteles.



“Para la hotelería tradicional hay una serie de requisitos y costos para poder prestar el servicio de alojamiento, mientras ellos no los cumplen”, expresó.



Agregó que esas circunstancias generan una competencia desleal e incluso problemas de seguridad para los huéspedes.



“Nosotros tenemos que facturar con IVA. Ahí tenemos un 19 por ciento de costo adicional. El anfitrión no cobra IVA porque la DIAN no lo tiene registrado como un comerciante y por tanto él no está obligado a facturar con IVA”, dijo.



Añadió que a esto se suma el 8 por ciento de impuesto al consumo en alimentos y bebidas.



Toro manifestó que el gremio planteó al Gobierno que comprometa a Airbnb a que las personas que se anuncien en la plataforma cumplan con las normas colombianas.



“Que tengan su registro nacional de turismo y que obviamente tengan su NIT y su RUT y todo lo que la ley colombiana exige”, puntualizó.