Nuevas medidas para menores residentes en el exterior que visiten Colombia

A partir de ahora los menores de edad que vivan en el exterior por un año o más, y que visiten Colombia, podrán salir del país sin la autorización del padre o madre que no tenga la custodia.



La Cancillería explicó que anteriormente niños y adolescentes que venían a Colombia, por ejemplo de vacaciones, perdían varias semanas de estudio mientras los padres que no tenían la custodia les daban la autorización para salir del país.



Con esta nueva medida bastará únicamente con el permiso del padre que tiene la custodia siempre y cuando los menores de edad vivan 1 año o más en el exterior.

La alternativa es opcional y si los padres no tienen definida su custodia legal en Colombia el menor no podrá salir del país bajo esta modalidad.



En los casos en que el menor de edad tenga residencia habitual en el exterior menor a un año, deberá contar con permiso de ambos padres o del representante legal con quien no viaje debidamente autenticado ante notario o autoridad consular.