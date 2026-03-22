Nueve acciones en el trabajo que son ilegales en Colombia: muchos empleadores no lo saben

Las personas que tienen un contrato laboral deben cumplir con obligaciones básicas dentro de su trabajo. Entre estas se encuentran respetar la jornada laboral, seguir las instrucciones de sus superiores, cumplir con las normas de seguridad y garantizar el adecuado desarrollo de sus funciones.

Sin embargo, también existen responsabilidades del empleador que, aunque forman parte de su rol, tienen límites legales que no pueden sobrepasarse, ya que hacerlo constituiría una falta e incluso un abuso.



Nueve acciones en el trabajo que son ilegales en Colombia

En el país, las empresas son supervisadas por distintas entidades para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Una de ellas es el Ministerio del Trabajo, encargado de proteger los derechos de los trabajadores en todo el territorio nacional.

Según lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo (CST), hay nueve prácticas por parte de los empleadores o superiores que están prohibidas por la ley.



1. Trabajar horas extra sin pago

La jornada laboral tiene límites y a partir del 15 de julio de 2026, la jornada ordinaria en Colombia se reducirá a 42 horas semanales. de superar ese número el empleador está obligado a pagar las horas extra si pide al trabajador quedarse más tiempo del estipulado.



2. No afiliar al trabajador a seguridad social

Sin importar el tiempo que lleve el empleado en la empresa, desde el primer día laboral el empleador debe pagar salud, pensión ARL y caja de compensación.



3. Exigir trabajo fuera del horario laboral

En Colombia se reconoce la Ley de desconexión laboral el jefe o superior no puede exigirle al empleado responder mensajes o trabajar en su tiempo libre o de descanso.



4. No pagar la liquidación a tiempo

Al finalizar un contrato laboral, la empresa debe pagar lo correspondiente a la liquidación, que generalmente es dentro de los próximos 15 días hábiles. Si se demora, la compañía debe pagar un día de salario por cada día de retraso.



5. Descontar dinero del salario

El empleador no puede descontar dinero del salario sin la autorización del trabajador, ni siquiera si se trata de un préstamo o una deuda con la empresa. Para ejecutarlo debe existir una autorización escrita del empleado o una orden judicial.



6. Negar permisos o licencias legales

En este ámbito hacen parte los permisos médicos, calamidad familiar o licencias. Estas no pueden negarse arbitrariamente. No obstante, el trabajador debe solicitarlos con tiempo según lo establecido por la empresa, siempre y cuando no se trate de una emergencia como una calamidad doméstica.



7. Permitir acoso laboral o sexual

Ningún trabajador debe tolerar cualquier tipo de abuso como humillaciones, persecusión laboral, hostigamiento o discriminatorio. De llegar a ocurrir, el empleado debe denunciar el hecho ante las áreas pertinentes en la empresa.



8. No proteger la salud y la seguridad del trabajador

La compañía está en la obligación de garantizar condiciones seguras de trabajo. De no hacerlo, debe responder legalmente.



9. Irrespetar la reputación profesional

Difamar, calumniar o evaluar injustamente a un trabajador puede ser considerado como acoso laboral.