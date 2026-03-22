En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueo de mineros
Guerra en Irán
Investigación a Petro en EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Nueve acciones en el trabajo que son ilegales en Colombia: muchos empleadores no lo saben

Nueve acciones en el trabajo que son ilegales en Colombia: muchos empleadores no lo saben

Según lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo (CST), hay nueve prácticas por parte de los empleadores jefes o superiores que están prohibidas por la ley.

Publicidad

Publicidad

Publicidad