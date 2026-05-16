Nuevo fuego amigo en Gobierno: director de la UIAF denuncia que el Ejército lo está chuzando

Una nueva controversia relacionada con presuntas interceptaciones ilegales vuelve a generar ruido en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego que el director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, denunciara que sus comunicaciones están siendo intervenidas desde una unidad militar.

Mejía aseguró que recibió información sobre un supuesto seguimiento ilegal en su contra desde el Batallón de Inteligencia Militar Estratégica del Ejército.

“Señor ministro Pedro Sánchez, me informan que desde un BAIME del Ejército me interceptan ilegalmente. Me dieron la ubicación del BAIME y el nombre del oficial. Me pregunto: ¿Qué los tendrá asustados?”, escribió el funcionario.

Hasta el momento, el ministro Sánchez no se ha pronunciado sobre las acusaciones.



La denuncia trae de nuevo al escenario las llamadas “chuzadas”, en el entorno del alto gobierno, un fantasma que ha estado siempre rondando por múltiples escándalos entre los mismos funcionarios muy cercanos a la Casa de Nariño.

Esta semana, Mejía también estuvo envuelto en una polémica. El senador electo e integrante de la reserva militar, Germán Rodríguez, lanzó duras críticas contra el director de la UIAF. “Es indignante y constituye una traición sin precedentes que una insignia de la Escuela Militar de Cadetes haya terminado en manos de Wilmar Mejía, quien fuera director de inteligencia del DNI y cuyo nombre aparece vinculado a estructuras criminales”, escribió Rodríguez.

El congresista agregó que “la daga y la espada son símbolos de orgullo y sacrificio que se ganan con sudor; no pueden ser moneda de cambio para bandidos que traicionan la confianza de la nación”.

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La discusión surgió por el alto valor simbólico que tienen esos distintivos dentro de la formación militar y, precisamente, a Mejía le regalaron una, según lo exhibió en su cuenta de X.

Y el señalamiento suma, porque se recuerda que en una investigación que reveló Caracol Televisión se dejó al descubierto la presunta cercanía que hubo de Mejía con las disidencias de las Farc, particularmente de alias ‘Calarcá’, documentos que son investigados por la Fiscalía. Por ese escándalo renunció como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

En computadores y celulares incautados a “Calarcá” aparecieron documentos, fotografías, cartas y chats que comprometerían a funcionarios y miembros de organismos de inteligencia con el grupo al margen de la Ley.

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De acuerdo a la investigación periodística, Mejía habría adelantado una depuración de oficiales de inteligencia de la Policía y el Ejército. Además, en cartas y testimonios de disidentes, el funcionario es mencionado como una supuesta ficha cercana al Gobierno que habría servido de enlace entre actores armados y miembros de la fuerza pública.

En esos testimonios, también se afirma que Mejía, conocido con el alias de ‘El Chulo’, supuestamente facilitó acuerdos clandestinos y habría propuesto, junto al general Juan Miguel Huertas, la creación de una empresa de seguridad fachada.

Las acusaciones siguen bajo investigación, mientras el nuevo señalamiento, ahora de Mejía contra el Ejército, sobre posibles interceptaciones ilegales, vuelve a poner en el ojo público al sistema de inteligencia del Gobierno.