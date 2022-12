Nunca he confiado en Maduro: Gustavo Petro

En entrevista con Vanessa de la Torre en Mesa BLU, el senador Gustavo Petro habló sobre las críticas que ha recibido de quienes lo han tildado de chavista, y explicó que conoció al fallecido expresidente Hugo Chávez antes de ser mandatario de los venezolanos.

“Chávez conoció cómo era el proceso constituyente de Colombia en 1993 y el cambio político de Venezuela lo vi con buenos ojos porque se la estaban robando”, manifestó.

También se refirió a Nicolás Maduro, quien recientemente se volvió a posesionar como presidente de Venezuela en medio de las críticas de varios países de todo el mundo.

“No soy amigo de Maduro, nunca he confiado en Maduro, ni siquiera cuando estaba al lado de Chávez, nunca vi en él una persona capaz de liderar la sociedad venezolana”, indicó.

Finalmente, señaló que el socialismo del siglo XX fracasó y solo se conserva en Cuba, mientras que en China este modelo se articula al mercado a través de una planificación y el tema del cambio climático.

“El caso de China me llama la atención y eso me separa de Chávez porque no se puede sostener el gasto social a partir de un recurso como el petróleo”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa aquí:



Reviva la entrevista completa:



