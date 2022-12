Nunca he creído en el proceso de paz: esposa de uniformado asesinado por Farc

Carolina Ávila, esposa del cabo primero del Ejército Nacional, Camilo Aguilar, clínicamente muerto tras el ataque de las Farc en Buenos Aires, Cauca, dice que al igual que su esposo nunca ha creído en el proceso de paz en La Habana, Cuba.

“Creo en la paz, pero no va a llegar por medio de conversaciones, no va a llegar así. La paz llegará en el momento en que todos digamos ‘ya no más’”, indicó la pareja del uniformado. Lea también: Me dijo que les tenían prohibido disparar: madre de soldado muerto en Cauca

A través de su cuenta en Twitter Carolina pidió al expresidente Uribe que visite a su esposo y a los heridos que dejó el ataque de la guerrilla, a propósito de los 6 soldados que aún permanecen en centros asistenciales en la ciudad de Cali.