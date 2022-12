Nunca he ofrecido una cura contra el cáncer: MinCiencia tras polémica

La ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, se pronunció a la polémica que hay sobre el suministro del ganoderma a pacientes con cáncer.

Torres insistió en que no desaprueba el método científico y negó que haya ofrecido una cura contra el cáncer al experimentar con el hongo.

“Hay una respuesta a una mala interpretación (…) yo nunca he desaprobado el término científico y negar el término científico sería negar parte de la ciencia (…) yo nunca he ofrecido una cura contra el cáncer”, sostuvo Torres.

Pese al test que realizó Mabel Torres sobre el ganoderma, aseguró en Mañanas BLU que no lo recomendaría, excepto en casos que ella conozca.

“Yo no puedo recomendar porque yo no hago esas recomendaciones y menos en situaciones que yo no conozco, lo hago con personas cercanas a mí y que deciden tomarlo, para cualquier clase no, porque la ideología del cáncer es distinta”, puntualizó.

La jefe de la cartera envió un mensaje de “tranquilidad” a los colombianos y exaltó que la ciencia y la tecnología son importantes para la rigurosidad”.

“Quiero mandar a los colombianos un mensaje de tranquilidad (…) precisamente el ministerio tiene que trabajar con rigurosidad científica (…) el país y los colombianos necesitan que la ciencia y la tecnología sean unas herramientas importantes en el desarrollo productivo de este país”, insistió.

Finalmente, la ministra de Ciencia y Tecnología invitó a los ciudadanos a buscar el uso del ganoderma, según ella, es un “conocimiento ancestral” que se encuentra en más de 10.000 publicaciones.

“Los remito a que revisen esta literatura científica ahí van a encontrar también muchas respuestas a la discusión”, dijo.

