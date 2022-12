Nunca hubo una orden de matar a Pablo Escobar: Gral. Gómez Padilla

terminó con la vida del narcotraficante más buscado en la historia de Colombia, Pablo Escobar.

Publicidad

El general recordó que el 2 de diciembre de 1993, llegó a las 7 de la mañana a Medellín para reunirse con Hugo Martínez Poveda, comandante del bloque de búsqueda, en donde se definieron los procedimientos y se dio la orden de capturar al jefe del cartel de Medellín.

“Yo me fui a una reunión y en la tarde me informaron que lo habían encontrado, yo fui al lugar porque me encontraba a cinco minutos del lugar en el que fue abatido y cuando lo vi no tuve duda”, aseguró el general.

Publicidad

Gómez reveló que autoridades médicas buscaban confirmar la identidad del capo del narcotráfico mediante su carta dental pero “nosotros teníamos plena certeza que era él, los del bloque de búsqueda conocíamos toda su fisionomía, por eso no nos quedó duda”.

Publicidad

Sobre las constantes versiones que indican que en el operativo que dio de baja a Escobar hubo participación de agentes estadounidenses y de los ‘Pepes’, el general aseguró que “todo eso no es cierto, tuvimos colaboración del Gobierno de Estados Unidos pero el día del operativo fue algo netamente colombiano, y de lo de los ‘Pepes’ son rumores que no son verdad”.

“Nunca hubo una orden de matar a Escobar, eso no lo podemos permitir como institución, la orden era capturarlo vivo, pero ante sus ataques contra el equipo especial no hubo más opción”, reveló el general Gómez Padilla.

Publicidad

El Patrón

Publicidad

Pablo Escobar, de cuya muerte se cumplen 20 años, fue el mayor narcotraficante de la historia y fundador del Cartel de Medellín. Hoy se le recuerda por sus asesinatos, que se calculan entre 5.000 y 10.000, y por crear una cultura "narco" de la que Colombia aún no se ha podido desprender.

Conocido con el apodo de "El Patrón", en alusión al poder que tuvo en los años ochenta del siglo XX, cuando la revista Forbes lo catalogó como el hombre más rico del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste de Colombia).

Publicidad

Murió un día después de cumplir 44 años, el 2 de diciembre de 1993, abatido en los tejados de un barrio de Medellín cuando huía de la Policía, tras una vida en la que hizo negocios con agentes de la DEA, presidentes como el general Manuel Antonio Noriega, de Panamá, o Vladimiro Montesinos, el que fuera asesor del exmandatario peruano Alberto Fujimori.

Publicidad

Con EFE.