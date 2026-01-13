“Nunca terminaremos de extrañarla”: amiga de Beatriz González le dice adiós a la artista plástica

La muerte de Beatriz González dejó un vacío profundo en el arte colombiano. La artista plástica, considerada una de las creadoras más influyentes del país, falleció el pasado viernes 9 de enero de 2026 a los 93 años, tras una vida dedicada a observar, interpretar y retratar la historia reciente de Colombia desde el arte.

Este martes 13 de enero, en Mañanas Blu, la escritora y columnista Yolanda Reyes, amiga cercana de la artista, habló sobre su legado y recordó la dimensión humana y creativa de González. “Nunca terminaremos de extrañarla”, dijo, al referirse a la huella que deja una obra que acompañó al país durante décadas.



¿Por qué Beatriz González transformó el arte colombiano?

Reyes explicó que Beatriz González fue una figura que rompió con las formas tradicionales del arte. “Cuando le dicen la maestra, estamos pensando en una figura indiscutiblemente rompedora en el arte moderno y contemporáneo”, señaló. Destacó que nunca se acomodó a una fórmula que funcionara, sino que exploró distintas posibilidades a lo largo del tiempo.

Su trabajo dialogó con lo popular, lo kitsch y la prensa escrita, y se caracterizó por el uso del color, el humor y la crítica. “Tenía el arrojo para burlarse de presidentes en ejercicio”, afirmó Reyes, al recordar cómo González se atrevió a cuestionar el poder desde el arte, sin solemnidad y con ironía.

Imagen Museo de Arte Moderno Bucaramanga. Homenaje a Beatriz González

La memoria del país, vista desde su obra

Uno de los ejes centrales de su trabajo fue la memoria colectiva. Reyes recordó piezas emblemáticas como Los suicidas del Sisga y los columbarios del Cementerio Central de Bogotá, donde la artista puso el foco en las víctimas anónimas del conflicto y la violencia.

“De los poderosos se burlaba y de las almas anónimas las rescataba”, explicó, al destacar cómo González transformó recortes de periódicos en un archivo visual que da cuenta de los dolores, las contradicciones y las historias que marcaron al país durante más de medio siglo.



El legado de Beatriz González como maestra y formadora

Además de su obra, Reyes resaltó la vocación pedagógica de la artista. Habló de su paso por la Escuela de Guías, de su trabajo con jóvenes y de su interés por formar públicos y fortalecer museos. “Ella decía que en el arte hay que repetir, repetir y repetir”, recordó.

Para quienes la conocieron, Beatriz González no solo deja una obra imprescindible, sino una manera de mirar a Colombia que seguirá viva en la memoria cultural del país.