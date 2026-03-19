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Blu Radio  / Nación  / Ocho meses de secuestro: familias de policías en poder del ELN piden respuestas al Gobierno

Ocho meses de secuestro: familias de policías en poder del ELN piden respuestas al Gobierno

Este 20 de marzo se cumplen ocho meses del secuestro del subintendente Franquilley Hoyos Murcia y el patrullero Jordyn Pérez, por parte del ELN en Arauca. Sus familias denuncian falta de respuestas.

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