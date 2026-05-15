ONU DDHH pide investigar hackeo a Limpal por informe sobre mujeres en presidenciales

La Oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia expresó su preocupación por la denuncia realizada por la Liga Internacional de Mujeres por ls Paz y la Libertad, LIMPAL Colombia, sobre supuestos ingresos no autorizados e intentos de hackeo a sus cuentas institucionales y redes sociales.

Según indicó la oficina, los hechos se habrían registrado después de que la organización publicara un análisis relacionado con el enfoque de género y los derechos humanos de las mujeres en las propuestas de las candidaturas presidenciales.

La ONU rechazó “todos los ataques digitales” contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, al advertir que este tipo de hechos pueden generar intimidación, amenazas y limitar su labor. Además, hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen, juzguen y sancionen lo ocurrido, y fortalezcan las medidas de protección frente a ataques en entornos digitales.

La entidad también pidió a las candidaturas presidenciales condenar cualquier ataque contra organizaciones defensoras de derechos humanos, incluidas aquellas que trabajan por los derechos de las mujeres.



“Las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos cumplen una labor esencial para la democracia, la participación y la protección de los derechos humanos”, señala el mensaje.

Por su parte, Limpal informó que activó protocolos internos de seguridad digital tras detectar presuntos accesos no autorizados e intentos de hackeo en sus cuentas institucionales. En el comunicado, la organización pidió a la ciudadanía no responder mensajes sospechosos ni compartir información sensible mientras avanzan las verificaciones sobre el alcance del incidente.

La organización aseguró además que este tipo de hechos representan una forma de violencia digital que busca “callar, intimidar y silenciar” la acción política y social de las mujeres defensoras de derechos humanos.