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Blu Radio  / Nación  / ONU Derechos Humanos pide garantizar funcionamiento de la JEP en medio del debate de su presupuesto

ONU Derechos Humanos pide garantizar funcionamiento de la JEP en medio del debate de su presupuesto

El organismo destacó las sanciones impuestas por la jurisdicción y el trabajo restaurativo que están realizando comparecientes de las antiguas FARC y de la fuerza pública.

JEP.jpg
JEP.
Foto: Procuraduría.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.

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El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.

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El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.

Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.

De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.

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Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.

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En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.

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