Oposición boliviana usa imagen del papa para hacer campaña contra Evo

La figura del papa Francisco con una inscripción de "No" en la palma derecha, que representa el rechazo a una nueva postulación del presidente Evo Morales en el referendo en febrero de 2016, fue utilizada en Twitter por un opositor boliviano.



La foto del papa con un No en la palma, una minúscula bandera boliviana y el nevado Illimani al fondo, símbolo de La Paz, comenzó a replicarse desde la cuenta del empresario Samuel Doria Medina, líder de la Unidad Nacional (UN, centroderecha).



"El papa Francisco señaló que retener el liderazgo mucho tiempo conduce a la tiranía, tenía razón, por eso #NOMas", escribió el excandidato presidencial boliviano, derrotado tres veces en las urnas por Morales.



El gobernante boliviano ha demostrado su simpatía por Francisco, a quien ha calificado de revolucionario.



Según cálculos previos, Morales ganaría el referendo para tentar una nueva reelección hasta 2025. Una encuesta elaborada por la consultora Ipsos y divulgada en octubre por la red de televisión privada ATB, indicó que un 49% aprueba un eventual nuevo mandato de Morales, mientras otro 39% lo reprueba.



Si en el referendo a realizarse el 21 de febrero próximo vence el Sí, Morales estará autorizado a postularse en las elecciones generales de diciembre de 2019. Si triunfa el No, deberá entregar el mando a su sucesor constitucional en enero de 2020, luego de catorce años en el poder, pues asumió por primera vez en 2006.



El mandatario izquierdista, que rompió en octubre el récord de mayor permanencia en el poder en Bolivia, inició en enero su tercer período que concluirá en 2020, y aspira a una cuarta gestión.



Morales llegó al poder en 2006 con 54% de los votos, luego revalidó el cargo con 64% para el periodo 2010-2015 y con 61% para 2015-2020.



La oposición afirma que -al igual que en el próximo referendo de reforma parcial de la Constitución- el gobernante forzó la obtención del tercer mandato con una interpretación particular de las leyes.