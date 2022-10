Oposición venezolana dice que su denuncia evitó impugnación de sus diputados

"Es evidente que estamos frente a una maniobra que debió retroceder ante la firme respuesta de la Unidad Democrática, ante el repudio del país y la consternación de la comunidad internacional", dice un comunicado de la MUD difundido hoy en su página web.



La coalición denunció el martes que estaba en marcha un supuesto "golpe judicial" pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había recibido esa misma jornada un recurso introducido por el oficialismo contra la proclamación de 22 diputados electos en las legislativas del 6 de diciembre.



En esas elecciones la oposición logró una victoria contundente al conseguir 112 diputados contra 55 del chavismo, un triunfo que representa una mayoría "calificada" que le confiere grandes poderes, no solo para legislar, sino también para investigar y destituir funcionarios.



Horas después de esta denuncia, el TSJ aseguró que no había recibido recurso alguno contra la proclamación de diputados opositores y señaló que, de hecho, la Sala Electoral de la máxima Corte se encuentra de vacaciones desde hace una semana.



"Quizá no esperaban una respuesta tan rápida, contundente y calificada de la Unidad, ni una reacción tan inmediata y vehemente de la Comunidad Internacional, como la expresada por el comunicado de los expresidentes de Iberoamérica, entre otros voceros", dice la MUD en su comunicado.



Asimismo, señalan que "el saldo de este episodio arroja una clara ganancia para el país" pues cierra confirmando "la falsedad de la campaña de rumores contra los resultados electorales" y arrojando "una luz de certeza" sobre la venidera jornada del 5 de enero cuando se instalará la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



“El próximo 5 de enero se instalará la Asamblea Nacional, el único Parlamento reconocido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo hará con la mayoría calificada democrática que el pueblo construyó voto a voto, para bien de todos los venezolanos", dice el escrito de la MUD.