"Hasta el jueves habían llegado 470 mercados, eso no es mentira": personera de Cúcuta

La crisis humanitaria en la región del Catatumbo ha llevado a una situación alarmante en Cúcuta, donde más de 19,000 desplazados han llegado en busca de ayuda. En medio de esta realidad, Luddy Páez, personera de la ciudad, expresó en una reciente entrevista sobre la gravedad de la situación y los esfuerzos que se están realizando para garantizar los derechos de estas personas.

"No queremos que el país se moleste por nuestras convocatorias, estamos aquí para defender los derechos de quienes han llegado a nuestra ciudad", afirmó Páez, durante su intervención en el programa radial de Blu Radio.

Desde que la crisis comenzó, la colaboración de diferentes organismos internacionales ha sido crucial. A pesar de la llegada de ayudas, Páez señaló que la atención ha sido insuficiente, y destacó la poca ayuda dl Gobierno nacional.

"Aclararle al presidente que no dijimos mentiras hasta el día de ayer (jueves) a mediodía habían llegado 470. Yo dije 500, me excedí. Fueron 470 mercados y 80 kits de aseo. No deben de molestarse porque lo dijimos, empezaron a llegar ayudas y llegó el ministro de Defensa a Cúcuta ", resaltó

Esto plantea un llamado urgente a la acción tanto al Gobierno como a la comunidad. Los ministros de Defensa y de Educación han estado presentes en la ciudad, analizando la situación. Páez reconoció que, aunque ha habido una mejora en la articulación con el Gobierno.

"Esto debe traducirse en condiciones dignas para los desplazados". La situación es crítica y la ayuda es fundamental.

La comunidad de Cúcuta se ha movilizado en solidaridad con los desplazados. Proyectos de alojamiento temporales han sido habilitados, aunque esto no ha sido suficiente.

"Cerca de 2.300 personas se encuentran en hoteles, recibiendo alimentación y cuidados básicos gracias a la Secretaría de Salud del municipio y a la colaboración de organizaciones como la Cruz Roja", dijo Páez.

Finalmente, hizo un llamado a los colombianos a sumarse en esta crisis. El apoyo de la sociedad civil es vital. "Siempre faltará algo, pero juntos podemos lograr un cambio significativo", concluyó.

