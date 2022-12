Investigan si policía de civil disparó en marchas de la calle 30 en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga si un miembro activo de la institución, adscrito a la URI del municipio de Soledad, utilizó un arma de fogueo de uso personal cuando transitaba como civil por la avenida Circunvalar, donde estudiantes del Sena y de la Universidad del Atlántico marchaban en el sexto día del paro nacional.

Los jóvenes manifestantes denunciaron que el Policía habría hecho tres tiros para dispersar la marcha que impedía el paso de vehículos por esta vía, en la entrada a la Urbanización El Parque.

#Video @PoliciaBquilla investiga si miembro activo de la institución, adscrito a la URI de Soledad, utilizó un arma de fogueo de uso personal cuando transitaba como civil por la avenida Circunvalar, donde estudiantes del Sena y de @udeatlantico marchaban https://t.co/K8J7Si7Bco pic.twitter.com/rrlp3rVs9l — BLU Caribe (@BLUCaribe) November 26, 2019

Sin embargo, el general Ricardo Alarcón, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, afirmó que el uniformado no disparó,

sino que solo desenfundó su arma porque se sintió intimidado cuando quedó en medio de la movilización.

Los manifestantes afirmaron que este era un Policía infiltrado en las movilizaciones. Sin embargo, el comandante de la Policía afirmó que él "no hacía parte del operativo para mantener el control de las marchas, pues estaba fuera de servicio porque tenía un permiso especial para estudiar".

En redes sociales también figuran imágenes donde los estudiantes muestran el casquillo de una bala como evidencia de que sí hubo disparos. Frente a esto, el general Alarcón llamó a los manifestantes para que lleven esta prueba hasta el comando de la Policía para sumarlo a la investigación.

El uniformado no está capturado porque no hay pruebas de que disparó y el arma que tenía no requiere permiso para portarla, aun cuando este fuera de servicio.