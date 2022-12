Ordóñez instaló comité que recogerá firmas para inscribir candidatura presidencial

En el centro de Bogotá se instaló el comité que comenzará a recoger firmas para la postulación del exprocurador Alejandro Ordóñez a la presidencia de la República.



"Por mi familia firmo por Ordóñez", es el mensaje que promoverá el comité quien hará un enfoque en la "protección de la familia y de los valores".



"No más claudicaciones con la subversión, no más ideología de género, no vamos a ser otra Venezuela", dijo Ordóñez en su intervención.



También insistió en la necesidad de combatir con severidad los cultivos ilícitos y la corrupción.



Los voceros del comité serán: la diputada del Partido de la U, Ángela Hernández, y el exsenador José Darío Salazar.



"La única manera de rescatar el país es rescatando los principios. Estaremos de rodillas ante Dios pidiendo por nuestra patria, pero de pie ante este gobierno mezquino y opresor", dijo Hernández.



Por su parte el ex congresista aseguró que Ordóñez será un "defensor de los desposeídos y discriminados".



Ordóñez se mostró de acuerdo con el presidente Donald Trump frente a algunas de sus políticas y dijo que "una de las cosas rescatables e imitables de él es que está haciendo lo que prometió en campaña".

