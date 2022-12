Ordóñez se reúne con Santos para entregar modificaciones al acuerdo con Farc

El exprocurador Alejandro Ordóñez llegó pasadas las 10 y 30 de la mañana acompañado del senador Roy Barreras.



En Palacio y frente a los medios no explicó cuáles eran las propuestas que vino a entregarle al presidente Juan Manuel Santos, quien recordemos lo citó para renegociar el acuerdo de paz con base en las propuestas de los promotores del no, grupo en el que él es ficha clave.



A su entrada a la Casa de Nariño solo se refirió a la supuesta “ideología de género”, pero mencionándola sin entregar más explicación. Tampoco entregó detalles de los demás puntos que vino a discutir con el mandatario.



“Vengo a explicarle al presidente cuáles son las prevenciones que tenemos los padres de familia, que tiene la Colombia creyente -que votó no- frente a la ideología de género que está inmersa y está transversal a todo el documento”, agrega.



Se refirió, además, a las 32 propuestas que entregaron el pasado lunes el Centro Democrático y él, entre los puntos que destacó se encuentra la justicia y la impunidad, y la reclusión entre cinco y ocho años para guerrilleros, propuesta que para muchos no es nueva, pues ambos sectores han insistido en penas efectivas para exguerrilleros.



También resaltó que el resultado de la votación del domingo 2 de octubre dejó a plebiscito sin viabilidad jurídica y convocó a un pacto nacional para la paz para reajustar el acuerdo.



Finalmente, el senador Roy le entregó al exprocurador una virgen de la paz para alcanzar unanimidad en el acuerdo final, a lo que Ordóñez le respondió que el que da la verdadera paz es Cristo.