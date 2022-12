Otra madurada: Esta vez afirmó que Eric Clapton es estadounidense

del músico Eric Clapton.







Mientras decía que sus sentimientos hacia Norteamérica no son negativos, intentó reforzar su argumento afirmando que admira su cultura musical, citando al guitarrista de Seattle Jimi Hendrix y al compositor e insignia de rock británica Eric Clapton.



“Nosotros no somos anti-estadounidenses. Yo soy admirador de Jimi Hendrix, Eric Clapton. Cuando yo tocaba rock, me gustaba cantar sus canciones”.



El video se difundió inmediatamente por redes sociales y ha generado todo tipo de críticas y burlas hacia el mandatario.