Pacientes de SaludVida protestaron en Bucaramanga para exigir mejor atención médica

En la mañana de este lunes, un grupo de pacientes y usuarios de SaludVida protestaron contra la EPS para exigir atención médica de calidad.

“Pido que me atiendan bien, la atención que han dado es muy mala, desde el 01 de noviembre me tienen sin servicio, no me han dicho nada, con pañitos de agua tibia, necesito el servicio de enfermería y no me han dado nada”, aseguró Luz Amparo Poveda, una paciente de SaludVida.

Desde la sede en Bucaramanga, los pacientes también pidieron que les respeten sus derechos de pacientes, algunos de ellos, con enfermedades terminales.

“Estamos exigiéndole a SaludVida, al Ministerio de Salud, al Estado, que no vulnere más los derechos de los usuarios, de los pacientes”, sostuvo Hernando Delgado, líder de los usuarios de esta EPS en Santander.

En Santander son más de 100.000 personas que están afiliadas a SaludVida.

