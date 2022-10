Padre de Yuliana Samboní espera máxima pena para Rafael Uribe Noguera

Publicidad



El caso de la muerte de la pequeña Yuliana Samboní no ha dejado de ser noticia; ya se cumplieron tres meses del crimen que estremeció y conmovió profundamente al país, Rafael Uribe Noguera, el confeso agresor de la menor, está en la cárcel La Picota y este miércoles podría recibir una condena cercana a los 60 años de prisión.





Noguera aceptó cargos por los delitos de feminicidio, secuestro y acceso carnal, los tres en calidad de agravados.



De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el domingo 4 de diciembre de 2016 la menor fue raptada en una camioneta frente a su casa en la localidad de Chapinero. En varios vídeos quedó registrado el automóvil en el que fue secuestrada la menor y el trayecto que hizo Uribe Noguera hasta llegar al edificio en el que falleció la niña.



La Policía encontró el cuerpo de Yuliana Samboní en el edificio Equus 66, en un apartamento que estaba a nombre de Uribe Noguera en el barrio Nueva Granada. Sin embargo, el hombre no fue encontrado allí, pues fue recluido en la Clínica Navarra.



Las pruebas



En el desarrollo del juicio la Fiscalía presentó 30 pruebas forenses, entre ellas, la confirmación de que un aceite que el arquitecto había pedido a domicilio junto con cigarrillos y un encendedor, es el mismo con que estaba cubierto el cuerpo de la niña y con el cuál se intentó borrar cualquier huella posible.



La prueba reina la logró Medicina Legal se trata de los rastros en el cuerpo de la menor, los cuales pertenecen a Uribe Noguera. Esta evidencia fue la última en entrar al expediente y fue la que llevó a qué el arquitecto llamará a la fiscal para aceptar cargos.



“No hay ninguna duda de que el material biológico encontrado en el cuerpo de la menor (Yuliana Samboní) coincide con los análisis de laboratorio, y vinculan a Rafael Uribe con la muerte y abuso de la menor”, señaló el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés.



Además de esto, los investigadores lograron recolectar 57 pruebas documentales que le servirán de sustento para pedir una pena de 60 años por los delitos cometidos.



La Fiscalía también cuenta con la inspección de la camioneta y del apartamento donde fueron encontradas prendas de la pequeña Yuliana Samboní.



De igual forma, en el expediente están las declaraciones de al menos cuatro testigos: unos lo vieron en el momento del secuestro en el barrio Bosque Calderón en Bogotá; otros lo vieron en el trascurso del recorrido del primer apartamento al que llevó a la menor, y otros lo vieron en traslado al edificio Eqqus 66 donde perdió la vida la menor.



Otra información clave es la encontrada en los celulares y computadores, los cuales fueron analizados por investigadores de Estados Unidos qué ayudan, no solo a establecer todas las personas que participaron directa o indirectamente del crimen, sino a descubrir una red de prostitución.



Por último, el informe médico que da cuenta que Rafael Uribe Noguera ingirió drogas y alcohol después de cometer el crimen para dilatar el proceso y ser declarado como inimputable.



¿Qué pasará con sus hermanos?



Este lunes se ratificó la restricción que pesa contra los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera para viajar fuera del país.



La Fiscalía señaló que la restricción para que los hermanos salgan del país responde a que, desde el primer momento, buscaron la manera de proteger a Rafael Uribe Noguera y obstruir el actuar de las autoridades que buscaban la camioneta en la que había sido raptada la pequeña.



En su intervención, la fiscal del caso manifestó que existen pruebas que permiten inferir que Francisco y Catalina faltaron a la verdad cuando se comunicaban con el Gaula de la Policía.



Sin embargo, el pasado 15 de marzo, los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera no aceptaron los cargos que les formuló la Fiscalía por presuntamente haber ocultado las pruebas del secuestro y posterior asesinato.



De acuerdo con el ente investigador, los hermanos Uribe Noguera ocultaron elementos materiales probatorios del crimen. En particular, se les acusa de destruir y manipular información consignada en tres celulares propiedad tanto de ellos como del mismo Rafael Uribe Noguera.



Este miércoles la Fiscalía podría anunciar el llamado a juicio por estos hechos.