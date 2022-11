¿Paga arriendo y vive en Bogotá? Inicia feria para comprar vivienda nueva

De acuerdo con el ministro, la feria se enmarca dentro del plan de choque que ha venido trabajando la Alcaldía de Bogotá y la Vicepresidencia de la República.



“Para que la vivienda que se había ido de Bogotá regrese, que ese sueño de comprar una casa entre 45 y 230 millones de pesos se pueda lograr y además generar mucho empleo”, expresó. (Lea también: CAR no ha recibido estudios para proyecto de vivienda en reserva Van Der Hammen )



¿Por qué asistir a la feria?



Porque seguramente será el inicio de una vida mejor para usted y su familia, además en un solo lugar encontrará asesoría en subsidios y diversidad de proyectos de vivienda con las constructoras más importantes del país, podrá comparar cuál es la entidad bancaria que le ofrece la mejor tasa, y lo mejor, le dirán en tiempo real de 5 minutos si es apto para solicitar el subsidio que se ajusta a sus necesidades.



Contexto



Según el Ministro Henao, durante el mandato del Presidente Santos se han iniciado 1,15 millones de viviendas, un salto sin precedentes en la producción de las mismas, ya que entre el 2005 y 2010 se iniciaban en promedio 138 mil viviendas al año y a partir de 2011 ese promedio ha subido a 220 mil viviendas por año, con más de la mitad en VIS”.



“Hoy la vivienda de interés social está teniendo mayor participación y este es un muy buen año para continuar comprando vivienda. Los constructores están muy optimistas, en los dos primeros meses se han vendido más de $5.6 billones y ha tenido un crecimiento del 7% lo que significa que este año también va a ser muy dinámico”, dijo el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. (Lea también: Barranquilla impulsa el crecimiento de la construcción y la economía en Colombia )



El jefe de la cartera de vivienda también expresó que los dos sectores que más están jalonando el crecimiento económico es ‘Mi Casa Ya – Cuota Inicial’ con un 26% y el ‘Mi Casa Ya – Subsidio a la tasa de Interés con vivienda de hasta $230 millones de pesos con un crecimiento del 15%.



Datos del evento:



Apertura



Día: 7 de abril.

Hora: 10:00 am.

Lugar: Corferias.



Feria



Días: 7,8, 9 y 10 de abril.

Lugar: Corferias.

Hora: 8 am — 5 pm.