Panamá aplaza fecha de firma de acuerdo fiscal con Colombia

Panamá espera una nueva ronda de negociaciones con Colombia antes de firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria, por lo que el plazo fijado para el 30 de septiembre para ello está virtualmente descartado, informó hoy el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.



El titular de Economía del país centroamericano enfatizó a periodistas que "Panamá no va a estar negociando con plazos finitos", porque lo que se busca "es un acuerdo en donde se vean reflejados los intereses del país".



De La Guardia señaló que aunque en las seis rondas de negociaciones con Colombia "ha habido avances muy importantes, todavía no hay nada cerrado" respecto del acuerdo de intercambio de información tributaria.



"Los equipos acordaron una última ronda de negociación y están esperando la fecha, pero el documento no está terminado", enfatizó De La Guardia, quien se acogió al "acuerdo de confidencialidad" entre los dos países para no revelar cuáles son los "pendientes" que no permiten cerrar el trato en el plazo previsto por sus cancillerías.



Panamá está negociando un acuerdo "para defender los intereses nacionales y lograr los objetivos, igualmente Colombia, y lo que estamos buscando es un mecanismo que sea ganar-ganar para ambos países", recalcó el ministro.



"Han sido negociaciones muy cordiales, muy francas, ha habido buena armonía entre los dos equipos negociadores, pero cada país tiene sus intereses y sus objetivos que lograr", sostuvo.



Aseguró que el litigio que Panamá y Colombia tienen en la Organización Mundial de Comercio (OMC), por unas sobretasas impuestas unilateralmente por los colombianos a exportaciones textiles y de calzados desde la Zona Libre de Colón, "para nada tiene que ver" con la negociación.



En septiembre de 2014 las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Panamá, Isabel De Saint Malo de Alvarado, dieron un año de plazo para negociar y suscribir un tratado bilateral de intercambio de información fiscal y persecución de la evasión.



Ese arreglo se logró luego de que el gobierno de Colombia anunciara -y luego retirara- la inclusión de Panamá en una lista de paraísos fiscales, lo que generó rechazo tanto del empresariado colombiano como panameño y la amenaza panameña de aplicarle la ley de retorsión a las empresas del país suramericano.



