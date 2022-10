Para nada buscaremos una constituyente, dice MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se pronunció sobre la posición del jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, quien había dicho que hay que rediscutir el alcance de los delitos políticos.

Según el jefe de la cartera política, “la Constitución tiene que definir cómo se aplica la justicia transicional a los integrantes de un grupo armado al margen de la ley que decida entregar las armas, reparar a las víctimas y acabar con todas las actividades ilícitas”.

Además aseguró que no se necesita una constituyente, pues explicó que “no necesitaría el desarrollo del delito político sino tendría que ser incorporado en la ley estatutaria que se presenta en el Congreso”.

“No buscaremos una constituyente, absolutamente para nada, el Gobierno se ha comprometido a un mecanismo de participación ciudadana que permita la refrendación de los acuerdos y no una constituyente”, agregó.

Sin embargo, el ministro Cristo aseguró que “el Gobierno no está casado ni con una fecha para la refrendación, ni con un mecanismo para la consulta ciudadana”.

“Sería lo ideal que los colombianos puedan pronunciarse en las elecciones regionales de 2015, pero hay que esperar los avances”, finalizó.

Esa falta de afán del Gobierno la contradice Roy Barreras, del Partido de La U, quien dijo que si el próximo año no se firma el acuerdo con las Farc ya no habrá paz e insistió en la necesidad de amarrar la refrendación de los diálogos a las elecciones regionales.

“Si las Farc no entienden que de no firmar el acuerdo en primer semestre de 2015 dejan pasar una oportunidad histórica. Si no lo hacen ya no habrá paz”, dijo el legislador al afirmar que la fecha ideal para la consulta popular que refrendaría los acuerdos sería octubre, cuando se celebran las elecciones regionales.

Agregó que de “echarse a perder” habría que volver a comenzar de nuevo y que por lo tanto “prorrogar los diálogos” no da para tanto.

Barreras insistió en que se insistirá en la consulta popular porque el referendo requeriría entre ocho y nueve millones de votos en las urnas, una cifra que no sería posible si no es en una jornada en elecciones, mientras que la consulta popular, requeriría 12 millones de votantes por lo que solo habría “dos fechas de calendario electoral masivo: octubre de 2015 y marzo de 2018”.