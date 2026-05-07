Parque negó entrada a una de sus atracciones a niños con discapacidad visual; la Corte se pronunció

Este pronunciamiento de la Corte Constitucional se da tras estudiar una acción de tutela presentada por el tío de ‘Alex’ y ‘Dani’ contra una empresa de Medellín administradora del parque, luego de que los menores fueran excluidos de la atracción “Selvática” bajo el argumento de que no había personal capacitado para garantizar su seguridad.

El alto tribunal recordó que la discriminación hacia personas con discapacidad ocurre cuando existen acciones u omisiones que imponen obstáculos para el ejercicio de sus derechos. La Corte Constitucional fue clara en señalar que tanto empresas como particulares están obligados a eliminar barreras físicas, comunicativas y actitudinales que limiten la inclusión.

Incluso, la alta corte resaltó que la recreación constituye un derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes, y que el Estado y la sociedad tienen el deber de promover espacios seguros e incluyentes para su disfrute.

Los riesgos en parques de atracciones no derivan automáticamente de una discapacidad visual, sino de la interacción entre las condiciones de la persona, el entorno y las características específicas de cada juego fue uno de los argumentos de la sala de revisión de tutelas.



La empresa deberá ofrecerles a los menores una visita previa de acompañamiento y orientación para evaluar, de manera individual, la posibilidad de acceso a la atracción.

El fallo de tutela también ordena a la empresa a implementar un manual de accesibilidad y ajustes razonables, crear protocolos técnicos de evaluación individual del riesgo y capacitar a todo su personal en temas relacionados con discapacidad, accesibilidad universal, comunicación incluyente y enfoque de infancia.