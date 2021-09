Párroco de Natagaima pidió perdón por sus palabras en contra de la comunidad LGBTI

El párroco de Natagaima, Tolima, Ricardo Zabala, pidió disculpas a la comunidad LGBTI luego de que, según él, sus palabras del pasado 5 de septiembre, durante los avisos parroquiales habrían ofendido a dicha comunidad.

Por este motivo leyó un comunicado el pasado 12 de septiembre ofreciendo disculpas durante una misa.

"El pasado 5 de septiembre, durante los avisos parroquiales, hice un llamado de atención que resultó ofensivo por la comunidad LGBTI, por lo cual, siguiendo el llamado del papa Francisco a pedir perdón cuando fuese necesario, quiero reconocer que mis palabras no fueron adecuadas", dice el comunicado el cual continúo.

"Pido disculpas a las comunidad LGBTI por el modo en el que me expresé. Mi tarea no es juzgar a nadie, sino anunciar la palabra de Dios. Me comprometo ante Dios a vivir en alegría y fe en mi sacerdocio", finalizó.

