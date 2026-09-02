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Blu Radio  / Deportes  / Partidos de hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026: horarios y dónde ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026: horarios y dónde ver fútbol en vivo

Consulte la programación completa de la jornada futbolística de hoy, incluyendo los encuentros destacados de la Copa Brasil y las plataformas para seguir los partidos en vivo.

Balón de fútbol.jpg
Foto: creada con ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

La agenda futbolística de este miércoles 2 de septiembre de 2026 llega con partidos destacados en Colombia, Sudamérica y otras competiciones internacionales. La programación incluye el clásico bogotano entre Santa Fe y Millonarios, las semifinales de la Leagues Cup y partidos decisivos de la Copa Argentina y la Copa de Brasil.

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Para los aficionados que buscan saber qué partidos hay hoy, a qué hora juegan y dónde ver fútbol en vivo, esta es la programación más importante de la jornada.

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Partidos de hoy 2 de septiembre en Colombia

Uno de los principales atractivos para los aficionados colombianos será el clásico entre Santa Fe y Millonarios, correspondiente a la Liga BetPlay II-2026. El encuentro se disputará en horario nocturno y hace parte de los partidos más esperados de la jornada en el fútbol colombiano.

También habrá fútbol femenino, con un partido de la Liga Femenina BetPlay.

  • 5:30 p. m. — Santa Fe Femenino vs. América de Cali Femenino
    Competencia: Liga Femenina BetPlay
    Transmisión: Señal Colombia.
  • 8:25 p. m. — Santa Fe vs. Millonarios
    Competencia: Liga BetPlay II-2026
    Transmisión: Win.

Partidos de hoy por la Leagues Cup

La Leagues Cup 2026 tendrá este miércoles una jornada decisiva con las dos semifinales. Los cuatro equipos que siguen en competencia pertenecen a la Liga MX, por lo que habrá dos duelos entre clubes mexicanos en territorio estadounidense.

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  • 8:00 p. m. — Toluca vs. León
    Competencia: Leagues Cup
    Transmisión: Apple TV.
  • 10:30 p. m. — América vs. Monterrey
    Competencia: Leagues Cup
    Transmisión: Apple TV.

Toluca y León disputarán la primera semifinal, mientras que América y Monterrey protagonizarán el segundo encuentro por un lugar en la final.

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Partidos de hoy por la Copa Argentina

La Copa Argentina también tendrá un duelo de alto interés. Vélez Sarsfield y Boca Juniors se enfrentarán por un cupo a los cuartos de final del torneo.

  • 7:15 p. m. — Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors
    Competencia: Copa Argentina
    Transmisión: TyC Sports Internacional.

Partidos de hoy por la Copa de Brasil

La Copa de Brasil tendrá dos partidos importantes correspondientes a los cuartos de final. Santos y Palmeiras se enfrentan después del triunfo 3-0 del equipo paulista en el partido de ida, mientras que Vitória y Vasco definirán otra de las llaves.

  • Santos vs. Palmeiras
    Competencia: Copa de Brasil
    Partido de vuelta de los cuartos de final.
  • Vitória vs. Vasco da Gama
    Competencia: Copa de Brasil
    Partido de vuelta de los cuartos de final.

Palmeiras llega con una ventaja de 3-0 frente a Santos, mientras que Vasco parte con ventaja de 1-0 sobre Vitória.

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Otros partidos de fútbol de este miércoles 2 de septiembre

La agenda internacional también incluye encuentros de la Coppa Italia y del fútbol inglés:

  • 8:00 a. m. — Sassuolo vs. Frosinone
    Competencia: Coppa Italia.
  • 11:00 a. m. — Udinese vs. Venezia FC
    Competencia: Coppa Italia.
  • 2:00 p. m. — Burnley vs. Middlesbrough
    Competencia: Championship.

¿Cuáles son los partidos más importantes de hoy?

Para los aficionados en Colombia, los encuentros que concentran mayor atención este miércoles son Santa Fe vs. Millonarios, por la Liga BetPlay; Vélez vs. Boca Juniors, por la Copa Argentina; Toluca vs. León y América vs. Monterrey, por las semifinales de la Leagues Cup, además de los duelos de la Copa de Brasil.

La programación puede estar sujeta a cambios en horarios y señales de transmisión, por lo que se recomienda consultar las plataformas oficiales antes del inicio de cada encuentro.

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