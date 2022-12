Partimos de la voluntad de ellos: Distrito sobre atención a habitantes de calle

La secretaria de Integración Social de Bogotá, María Consuelo Araujo, se refirió a la polémica que se ha generado por la circulación de habitantes de calle por varias zonas de Bogotá luego de la intervención en la zona del Bronx.



Araujo ratificó que luego del fallo de la Corte Constitucional solo dependen de la voluntad de quienes quieran rehabilitarse para poder brindarles atención en los diferentes centros instalados en la ciudad.



“Seguimos invitando a que vengan a nuestros centros de acogida, 164 ya aceptaron venir a nuestros centros, y hoy con nuestros equipos en los lugares otras 17 decidieron venir, partimos de la voluntad de ellos”, dijo Araujo.



“Estamos trabajando en una alternativa que desde la óptica de protección de esas personas, en virtud del derecho a la salud, podamos protegerlos temporalmente para que puedan acceder a nuestro servicio”, señaló Araujo, quien aseguró que se está planteando una alternativa jurídica para poder brindar ayuda sin incumplir el fallo de la Corte.



“Estamos planteando una alternativa para atender a las personas, muchos de ellos regresan a la calle y los hemos atendido varias veces en los centros, no nos vamos a cansar, los vamos a atender, tenemos 3.500 cupos dependiendo de la entrada de salida”, agregó.



Ante los reclamos por la falta de un plan de choque luego de la intervención en el ‘Bronx’, Araujo aseguró que previamente se había identificado a una población flotante de cerca de 1.700 personas y que pese a esto no se pueden llevar en contra de su voluntad a los centros de atención.



“Se hizo una caracterización con inteligencia de la Policía, al ‘Bronx’ nadie entraba, los trabajos de identificación de la Policía nos permitió identificar que había casi 1.700 personas de población flotante (…) No podemos coartar los derechos de las personas, tenemos que trabajar en el marco de la ley, de la Constitución”, concluyó.