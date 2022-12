Pastrana se disculpa “en nombre de Colombia” por deportación de Saleh en Gobierno Santos

En diálogo con BLU Radio, el expresidente Andrés Pastrana aseguró que en la conversación que mantuvo este sábado con Lorent Saleh, el líder opositor venezolano que estuvo preso cuatro años expresó su alegría por estar en libertad y le confirmó que su lucha sigue en pie.

“Me dijo presidente Pastrana hoy por primera vez, después de cuatro años, vi el amanecer y espero que esta noche pueda ver la Luna. Yo le dije que los colombianos lo estamos acompañando y es muy triste, como le dije yo a él, que haya sido Juan Manuel Santos como presidente de Colombia que hubiera entregado a un joven luchador a Nicolás Maduro para buscar un acercamiento con ese Gobierno”, afirmó Pastrana a BLU Radio

El exmandatario explicó también que Saleh estuvo en una “tumba” durante cuatro años, en “un lugar más o menos de 3 o 4 pisos bajo tierra que tiene celdas de 1 x 1, con paredes absolutamente blancas y con aire acondicionado bajo cero”, y denunció que allí no los dejan leer ni hablar con sus familias, según su charla con Saleh.

Así mismo, Pastrana reveló que le pidió disculpas: “Yo fui el que le pidió disculpas, en nombre de los colombianos, y él lo que me respondió fue que ‘efectivamente es muy triste presidente ha sido muy duro lo que me sucedió a mí desde que me entregó el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos’. Pero también me llamó la atención algo que me dijo: ‘me ha dejado muchas enseñanzas y esas enseñanzas son las que voy a comenzar a desarrollar y aplicar ahora que ya estoy en la libertad de nuevo en libertad”.

Durante el diálogo, Lorent Saleh expresó que aún no tiene claro hacia dónde va o si solicitará asilo en España, pero insistió que la prioridad está en lograr que su madre salga de Venezuela.

