Alias ‘Yako’ tenía libertad condicionada en la JEP

Alias Yako, identificado como Kendry Téllez Álvarez y señalado por las autoridades como principal enlace entre alias ‘Zarco Aldinever’ y alias ‘El Viejo’, recibió un beneficio de libertad condicionada en 2021 en el marco de la JEP, tras su sometimiento al sistema como exintegrante de las antiguas Farc-EP.

Así se conoció a través de un documento de la Jurisdicción Especial para la Paz, fechado el 25 de marzo de 2026, en el que además se advierte que actualmente se encuentra en revisión el cumplimiento de las condiciones que le permitieron acceder a ese beneficio.

De acuerdo con el documento, la jurisdicción no ha logrado ubicar a alias Yako en los últimos meses, no ha respondido a los llamados realizados por la JEP, su defensa tampoco ha podido establecer contacto con él y, además, aparece registrado como “ausente” durante al menos seis meses en el sistema de reincorporación.

Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, habría asegurado que la orden de atentar contra Miguel Uribe Turbay vendría de la Segunda Marquetalia. Foto: Blu Radio, Senado, Policía Nacional.

A esto se suma información reciente, citada en el documento, según la cual la Fiscalía General de la Nación habría solicitado órdenes de captura en su contra, en el marco de una investigación por el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay. En ese contexto, Téllez Álvarez es señalado como presunto integrante de la Segunda Marquetalia y habría cumplido un rol de enlace y articulación dentro de la estructura criminal que, según las autoridades, estaría detrás del hecho.



Frente a estos elementos, la JEP advierte que se trata de hechos que, de confirmarse, podrían constituir un incumplimiento del régimen de condicionalidad, e incluso dar lugar a una eventual declaratoria como desertor del sistema de paz.

Por ahora, la Sección de Revisión no adoptó una decisión de fondo, pero sí ordenó remitir el caso a la Sala de Amnistía o Indulto y a la Sala de Reconocimiento de Verdad para que verifiquen la situación del compareciente y determinen si procede la pérdida de los beneficios otorgados.

Además, la jurisdicción requirió de manera urgente a la Fiscalía para que informe formalmente sobre los procesos que se adelantan en su contra, así como la existencia de órdenes de captura vigentes, y solicitó a ‘Yako’ y a su abogado que se pronuncien sobre los hechos conocidos.