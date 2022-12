Angélica Lozano e Iván Duque, dos posturas encontradas en el plebiscito

Angélica Lozano, representante a la Cámara por el partido Verde, y el senador del Centro Democrático Iván Duque, defendieron sus argumentos del SÍ y el NO en el plebiscito del próximo 2 de octubre en el Radar con Ricardo Ospina.



“Las Farc han sido una tragedia para nuestro país y no podemos perder la oportunidad de quitarle las armas (…) Este acuerdo tiene un protocolo muy claro, definitivo y controlable de entrega de armas, así que no podemos esperar más para decirle no más a este grupo guerrillero, 10 curules son un precio muy barato para salvar vidas de inocentes”, manifestó Lozano.



Entre tanto, Duque señaló que ellos también quieren la paz, pero hay “muchas cosas preocupantes dentro de los textos de los acuerdos, como por ejemplo elegibilidad política para criminales de lesa humanidad, que además no pagan cárcel”, dijo.



“No se puede permitir que el narcotráfico y el secuestro sean amnistiados (…) Los acuerdos son un premio a la delincuencia”, añadió.



Frente a esto, la representante Lozano dijo que la sentencia del marco jurídico para la paz está vigente y sí permitirá la participación política de los cabecillas, pero cuando cumplan la pena.



“Los delitos más graves cometidos por los cabecillas de las Farc no les permitirán ocupar curules en 2018, ellos se verán mucho más adelante. Si ellos dicen toda la verdad y colaboran con la justicia tendrán una pena de 5 años, luego llegarán al Congreso y a la elegibilidad política cuando se agoten los dos periodos de curules reservadas”, aseveró Lozano.



Duque hizo una observación y manifestó que “el artículo 36 del acuerdo de justicia es muy explícito dice que quienes hayan pasado por el sistema de verdad, justicia y reparación nunca perderán sus derechos políticos”.



“Si gana el SÍ por el acto legislativo, todos estos textos quedan incorporados a la Constitución y hay que tener claro que en la página 187 se dice que la reincorporación de las Farc a la vida civil será de acuerdo con sus intereses, algo que es muy preocupante”, arguyó Duque.



*Escuche el debate completo en el audio adjunto.