Cese al fuego no resistirá si Congreso no implementa fast track: De la Calle

El jefe negociador del Gobierno Nacional, Humberto de La Calle, dijo que el fast track no es un capricho ni un deseo de colocar contra la pared a quienes se oponen, sino que es una necesidad, además, advirtió que de no implementarse el cese el fuego no resistirá hasta el mes de diciembre.



"El día en que un frente preagrupado necesite plata va tener que recurrir a métodos delincuenciales de nuevo, recurrir al narcotráfico y la extorsión (...) ese día pueden haber muertos y ese día se acaba el cese el fuego, esto no resiste hasta diciembre", advirtió.



Reconoció que en este momento las Farc se han ido preagrupando para dar el paso hacía las zonas veredales. "Mientras eso no ocurra hay una situación de fragilidad como en el sur de Bolívar y en Tumaco y que cada día va hacer más frágil".



De la Calle dijo que el sargento Pascuas le manifestó en su lenguaje campesino: "Aquí nos estamos preagrupando, aquí tenemos mercado, pero plata no está entrando y todo sabemos que está tratando de decir cuando no haya plata hay que salir a buscarla".



Finalmente, advirtió que si no hay Fast Track la Justicia Especial para la Paz va a comenzar a funcionar a final del año entrante.