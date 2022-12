¿Cuánto dinero recibirá el presidente Santos por el Premio Nobel de Paz?

El presidente Juan Manuel Santos ganó el premio Nobel de la Paz 2016 por sus "decididos esfuerzos" por llevar la paz al país tras 52 años de conflicto armado, anunció en Oslo el Comité Nobel de Noruega.

El premio, según ese fallo, es un claro apoyo a la decisión de Santos de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz no muera, después de que el pasado domingo ganara el NO a los acuerdos de paz firmados con las Farc.

"El hecho de que la mayoría de los votantes dijera no al acuerdo de paz no significa necesariamente que el proceso de paz esté muerto. El referéndum no fue un voto por o contra la paz", insistió el Comité Nobel en su fallo.

En ese sentido, Santos recibirá 8 millones de coronas suecas, es decir 925 mil dólares (más de 2.700 millones de pesos colombianos), una medalla de oro y un diploma que lo pasará a la historia de los Nobel.

¿Cuándo recibirá el premio?

Santos recibirá la condecoración el próximo 10 de diciembre en Oslo, Noruega.

Cabe resaltar que el galardón se entrega ese día para homenajear al sueco Alfred Nobel, el químico e ingeniero, que falleció un 10 de diciembre de 1896.

Santos afirmó que está agradecido y es “una excelente noticia para el país, especialmente para las víctimas de la guerra en Colombia”.

Dijo que recibe el premio en nombre de todos los colombianos “de todos, especialmente de quienes han sufrido con esa guerra de más de 52 años”.

Esta honrosa distinción no es para mí, es para todas las víctimas del conflicto. Juntos ganaremos el premio más importante de todos: LA PAZ — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 7, 2016