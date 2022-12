Desgarradores testimonios de familiares de diputados sobre encuentro con Farc

La delegación de paz de las Farc se reunió este sábado con los familiares de los 11 diputados del Valle asesinados en cautiverio por ese grupo guerrillero.



Ángela Giraldo



Hermana del diputado Francisco Giraldo aseguró que fue una reunión bastante dura y que a las Farc “les tocó resignarse a escucharnos y reconocen la responsabilidad de los hechos”.



“Ellos piden perdón, nosotros pedimos que sea algo público, que no sea solo con los familiares, sino con todo el Valle porque nosotros recibimos mucha solidaridad”, agregó.



John Jairo Hoyos



Jhon Jairo, hijo de Jairo hoyos, calificó de “brutal” el encuentro con las Farc, refiriéndose al significado que tuvo para las víctimas el poder desahogarse y decirle a sus victimarios lo que habían contenido durante 5 años de secuestro y más de 9 de su homicidio.



“Fue brutal, fueron dos días muy difíciles (…) Los vi en la mesa de El Caguán con camuflado, fusil terciado, con actitud prepotente, agresiva, en una actitud que nada tiene que ver con lo que se vio este fin de semana, allí habían unos hombres callados, escuchando de manera respetuosa en medio de una sencillez, hombres que lloraron y que acudieron al llamado de monseñor para pedir por los hombres que ellos mismos habían asesinado”, señaló.



“Me vine con la convicción que esos hombres le van a jalar a la paz”, concluyó.



Sebastián Arismendi, hijo del diputado Héctor Fabio Arismendi



Cuando su madre le contó que habían asesinado a su padre, asegura Sebastián, que juró que quería matar a cada uno de los guerrilleros que le habían causado ese daño, sin embargo, en el encuentro con las Farc, les indicó que tenían su perdón.



“Yo los voy a matar, voy a matar a cada uno de los guerrilleros que me hicieron este daño y eso me trae a la mente a los paramilitares y este fin de semana yo me paro y le digo a Joaquín Gómez a usted lo quería matar, miro a ‘Catatumbo’ y le digo, a usted lo quería matar, miro a ‘Iván Márquez’, me detengo y le digo, a usted también lo quería matar, pero ya no los odio, los perdoné hace muchos años, porque el perdón que yo mismo me haga a mí me hace feliz y me hace libre, algo que ustedes nunca tendrán”, dijo Arismendi.

