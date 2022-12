El guardia la manoseó: madre de joven denuncia abuso de un ‘boina roja’

Teresa, madre de 5 niñas y dos hombres, contó en Mañanas BLU que uno de los oficiales de la Guardia Venezolana intentó abusar de una de sus hijas cuando las desalojaban de sus viviendas. ( Lea aquí todas las historias relacionadas con la crisis fronteriza ).

“Llegó la Guardia de Venezuela y uno de ellos le pidió que le cargara el teléfono. Cuando ella se dirigió al toma corriente, el guardia la manoseó, le agarró los senos y la cola. Ella le preguntó por qué le hacía eso, y él le dijo tranquila que solo tenía que darle un beso”, manifestó la colombiana.

“También la vecina me contó que a sus niñas las hicieron cambiar frente a ellos. Todos esos abusos no están haciendo la Guardia y el Ejército venezolano. A los funcionarios les están haciendo firmar para que digan que todo está bien y no hay atropellos”, agregó.

